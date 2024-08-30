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Август
«Мир более хрупкий, чем может показаться». Пермские эксперты — о будущем Telegram
30 августа, 12:22
К чему приведет блокировка YouTube? Рассказали эксперты
5 августа, 09:27
Июль
Замедление YouTube в России: к чему готовиться
30 июля, 10:23
Июнь
Пермская прокуратура заблокировала восемь интернет-ресурсов
27 июня, 14:49
Март
Трейнсёрферы и снюс. Соликамский суд заблокировал доступ к опасным интернет-ресурсам
21 марта, 16:36
Прикамская прокуратура приостановила продажу боевого стрелкового оружия и боеприпасов
11 марта, 16:38
Февраль
Прокурор из Прикамья потребовал заблокировать видео о способах сдачи в плен
24 февраля, 10:38
Крупнейший видеохостинг планеты заблокировал канал «Вести Пермь»
Сегодня исчез доступ к более чем 40 каналам филиалов ВГТРК.
6 февраля, 17:30
Сентябрь 2023
Роскомнадзор назвал условия блокировки WhatsApp в России
14 сентября 2023, 12:53

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