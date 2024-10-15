properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Боеприпасы

Выбрать дату
2024
Жителя Кунгура осудят за незаконное изготовление оружия и боеприпасов
В течение двух лет подозреваемый нелегально изготовил нарезное и гладкоствольное оружие, а также 57 патронов к ним.
15 октября 2024, 08:28
Житель Косотурихи из-под Перми хранил у себя сотни патронов
24 января 2024, 13:37
В Пермском округе мужчина осуждён за незаконное хранение боеприпасов
15 января 2024, 05:06
2018
В Перми вынесли приговор члену преступной группировки за угон авто и хранение боеприпасов
Подсудимый признал вину в полном объеме.
12 сентября 2018, 14:36
2014
Житель Прикамья обнаружил на своем садовом участке склад оружия
Мужчина обратился в полицию и рассказал, что ему неизвестно происхождение «находки».
14 февраля 2014, 04:57
2013
В Кунгурском районе женщина нашла сверток с патронами
21 апреля жительница села Моховое позвонила в полицию и сообщила, что в доме, предназначенном под снос, она нашла боеприпасы.
22 апреля 2013, 06:40
В Перми во время весенней уборки на автостоянке найдены боеприпасы
63 патрона и магазин от охотничьего ружья обнаружил 68-летний охранник.
17 апреля 2013, 06:01
В Перми пенсионерка выдала полицейским запас патронов
Патроны она нашла дома, перебирая вещи покойного мужа.
25 февраля 2013, 08:01
Полицейские изъяли у пермяка оружие и боеприпасы
Мужчине грозит наказание сроком до четырех лет лишения свободы.
10 февраля 2013, 09:28
2012
ФСБ изъяла у двух пермяков целый арсенал оружия
Пистолет «ПМ», 16 револьверов, пять нарезных ружей, три гладкоствольных ружья и более 15000 боеприпасов различного калибра задержанные хранили у себя в квартире.
7 декабря 2012, 07:25
2011
Пермский таксист нашел боевой снаряд во дворе дома
Находка оказалась боевым артиллерийским выстрелом от автоматической пушки.
30 ноября 2011, 04:04
Рабочие обнаружили боеприпасы под кровлей дома в Перми
Представляющие опасность находки были вывезены в безопасное место и уничтожены. Происхождение найденных предметов пока неизвестно.
16 августа 2011, 05:50
Житель Прикамья нашел тайник с патронами времен гражданской войны
Необычная находка принадлежала прежнему владельцу дома, который был участником войны.
12 августа 2011, 06:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика