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Боец

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Август 2024
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Николаем Яковлевым
12 августа 2024, 10:31
Июнь 2024
Видео. Из украинского плена освободили военнослужащего из Пермского края
Пермяк находился в плену с осени 2023 года.
26 июня 2024, 05:02
Май 2024
На СВО погиб 27-летний доброволец из Перми
Как стало известно Properm.ru, на СВО погиб Алексей Базуев, который ушел сражаться добровольцем.
12 мая 2024, 03:20
Ноябрь 2023
В СВО погиб житель Юрлинского округа Пермского края. Сегодня — похороны и прощание
Администрация Юрлинского округа сообщила о гибели жителя деревни Чужья Юрия Моисеева.
6 ноября 2023, 09:35

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