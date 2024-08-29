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Бокс

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2024
Пермь примет титульный боксерский поединок соликамца и австралийца на турнире Ural FC
29 августа, 07:44
Пушкин был блондином. И другие шокирующие факты о великом поэте в день его рождения
6 июня, 11:34
На следующей неделе в Перми пройдёт этап «Кубка Победы» по боксу
Будут состязаться сборные четырёх федеральных округов.
16 мая, 05:11
2023
Олимпийский чемпион одержал десятую победу в профессиональном боксе в Перми
Батыргазиев пока остается непобежденным.
20 октября 2023, 03:15
В Пермь приедет олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев
Соперник Батыргазиева пока неизвестен.
29 июля 2023, 14:50

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