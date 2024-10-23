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Преподавателей ПНИПУ заставляют сделать прививку от кори. Показываем документ
23 октября, 05:02
Эксперт рассказал, можно ли заразиться лихорадкой Марбург через бананы
8 октября, 12:08
В Прикамье начался подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Как уберечь себя?
24 июля, 06:05
Собаке, которую выпустила смертельно больная женщина, нашли новый дом
Екатерина из Уинского района приютила потеряшку Майну и нашла ей новых хозяев.
18 июля, 11:01
Есть ли в Прикамье ботулизм и как от него защититься? Ответ Роспотребнадзора
2 июля, 10:55
Профессор вирусологии объяснил, почему прививка от кори должна стать обязательной
7 июня, 12:03
Ветеринар рассказала о смертельной болезни собак, которую переносят клещи
21 мая, 05:16
В Перми подтверждён очередной случай заболевания корью
25 апреля, 16:28
В России резко выросла заболеваемость корью
24 апреля, 08:53
Появилась информация о вспышке опасного заболевания в пермском офисе РЖД
21 марта, 09:54
2023
Микоплазменная инфекция выявлена в России. Стоит ли бояться новой эпидемии в Прикамье
7 декабря 2023, 11:02
В России и мире начала распространяться микоплазменная инфекция
7 декабря 2023, 05:25
В одной из школ Чайковского зафиксирована вспышка норовирусной инфекции
23 октября 2023, 05:47
Число заболевших гепатитом А в Прикамье выросло. Как защитить себя
16 сентября 2023, 08:23
В Пермском крае подтвердился третий случай заболевания корью. Симптомы и течение
27 июня 2023, 07:34
В Перми симптомы кори обнаружили у одного из жильцов ЖК «Гулливер»
Это может стать третьим случаем опасного заболевания за последние дни.
23 июня 2023, 16:50

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