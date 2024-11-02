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Больница

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Ноябрь
В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком
2 ноября, 05:19
Октябрь
Пермяка признали виновным за избиение знакомого
18 октября, 15:03
«Клопы кошмарят детей». Прокуратура занялась жалобами на соликамскую больницу
10 октября, 11:33
Август
Глава СУ СКР поручил доложить о результатах проверки вспышки ОКИ в Перми
22 августа, 09:05
Пермский край привлекли соответчиком в процесс об ущербе в 35 миллионов рублей
12 августа, 06:53
Фото. В Перми два мотоциклиста разбились в жестком ДТП на Коммунальном мосту
9 августа, 10:22
Видео. Владимир Путин по видеосвязи открыл Пермскую краевую инфекционную больницу
7 августа, 13:08
Июль
Стало известно состояние сотрудника ГУФСИН, пострадавшего на «Зове Пармы»
25 июля, 07:06
На пожаре в Нытве ребенок получил ожоги
25 июля, 06:11
В ФСБ проверяют сообщения с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»
9 июля, 09:16
Пермяков напугала запись с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»
9 июля, 07:02
Сроки открытия краевой инфекционной больницы в Перми перенесли
2 июля, 11:35
Июнь
Пермячка требует с трех больниц миллион за смерть дочери
30 июня, 04:30
Жители Перми выступают против строительства исправительного центра в Закамске
26 июня, 09:48
В Горнозаводске районная больница отказалась оплачивать перевозку ребёнка-инвалида
Лишь вмешательство прокуратуры изменило ситуацию.
10 июня, 13:52
Фото. В Прикамье здание бывшей больницы вместе с участком продают за 590 тысяч рублей
5 июня, 11:05
Май
Из пермской больницы, в которой рухнул лифт, уходит главный врач
15 мая, 03:25
Апрель
С начала года из больницы Тверье часто увольняются врачи. Что говорят в Минздраве
26 апреля, 04:53
Больница и ФАПы в Чернушке: дефицит медоборудования и обваливающиеся потолки
17 апреля, 14:28
В Перми осудили женщину по делу о падении лифта в больнице. Как ее наказали
17 апреля, 07:21

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