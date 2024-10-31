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Больницы

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2024
Стало известно, почему в пермских больницах не хватает врачей
31 октября, 06:38
В этом году в Прикамье отремонтируют 44 медицинских учреждения
18 сентября, 06:29
В Минздраве Прикамья сообщили о графике работы медучреждений в майские выходные
26 апреля, 12:03
Глава Союза таджиков Прикамья Хуршед Саидов сделал заявление после теракта
23 марта, 15:39
МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе»
23 марта, 08:27
В Минздраве Прикамья рассказали, как работают медучреждения в праздник 8 марта
6 марта, 06:04
2023
В Перми простятся с врачом, проработавшей на станции скорой помощи 34 года
12 сентября 2023, 02:44
Эксперимент по выдаче электронных рецептов в Пермском крае завершится к концу года
18 июля 2023, 10:33
2021
Доследственную проверку законности передачи больничного пищеблока в Чайковском продлили
В 2019 году компания «Элиона» выкупила пищеблок Чайковской городской больницы за 5,5 млн рублей.
6 августа 2021, 08:40
2017
Жить нельзя умирать. Что будет с медициной в городах и поселках Кизеловского угольного бассейна?
31 мая 2017, 03:30

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