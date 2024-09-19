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Большая соснова

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2024
Под Большой Сосновой в ДТП столкнулись четыре автомобиля
19 сентября, 16:06
На СВО погиб уроженец Большой Сосновы Александр Шарапов
18 июля, 07:41
Власти хотят ограничить места и время продажи алкоголя и табака в Пермском крае
2 апреля, 08:18
2023
В ходе СВО погибли отец и сын из Большой Сосновы
Время прощания с погибшими обещают сообщить дополнительно.
20 ноября 2023, 15:33
Уроженец Большесосновского района Прикамья Руслан Мороз погиб на СВО
О дате и месте прощания станет известно позже.
15 ноября 2023, 06:09
Житель пермской глубинки своими руками строит музей
«Дом-музей» на Сибирском тракте обустроен по всем правилам крестьянского быта XIX века.
17 сентября 2023, 10:30

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