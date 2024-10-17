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Большое савино

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Октябрь
Рейс до Перми экстренно приземлился в Санкт-Петербурге из-за больного пассажира
17 октября, 09:16
В аэропорту Перми уменьшилось число рейсов, но пассажиров прибавилось
11 октября, 07:47
Подрядчик расторг контракт на проведение реконструкции аэропорта Большое Савино
9 октября, 05:42
Появились прямые рейсы из Перми в Индию и Таиланд
1 октября, 12:53
Сентябрь
Из Перми в Красноярск можно будет улететь субсидированным рейсом
26 сентября, 10:14
Бистро русской кухни «Матрёшка» появится в пермском аэропорту
23 сентября, 06:51
Компания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку
20 сентября, 07:09
Из жизни ушел бывший руководитель полетами в Большом Савино Геннадий Вдовин
5 сентября, 11:10
Прекращены субсидируемые рейсы из Перми в Нижний Новгород и Барнаул
3 сентября, 04:09
Август
В Перми начали демонтировать старый терминал аэропорта
27 августа, 07:17
Борт, летевший из Сахалина в Москву, сел в Перми из-за тяжелобольного пассажира
19 августа, 07:20
В аэропорту Перми более чем на 10 часов задерживаются рейсы до Санкт-Петербурга
16 августа, 05:53
«ЮВТ Аэро» возобновит рейсы из Перми в Ярославль. Но ненадолго
12 августа, 10:10
Видео. В пермском аэропорту «Большое Савино» сработала пожарная сигнализация
9 августа, 02:52
Субсидированные рейсы из Перми в Калининград возобновятся с 29 ноября
6 августа, 13:46
Июль
Самолет, летевший из Москвы в Ижевск, экстренно сел в Перми
31 июля, 12:39
Из Перми временно приостановят субсидированные рейсы в Ярославль
30 июля, 02:50
Пермяки смогут летать в египетскую Хургаду до октября
24 июля, 04:25
Застрявшим в аэропорту Перми пассажирам отказали в размещении в отеле
23 июля, 03:04
Авиаперевозчик «КрасАвиа» прекратил прямые рейсы из Перми в Уфу
Последний раз рейс в Уфу авиакомпания осуществила 20 июля.
23 июля, 02:35

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