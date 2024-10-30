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Видео ДТП на Борчанинова. Что происходит в первые минуты после аварии

В распоряжении Properm.ru появилась видеозапись с места происшествия. По видео можно понять, как ведут себя участники происшествия в первые шоковые минуты после ДТП.