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Борчанинова

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2024
До конца ноября в Перми уберут на зимовку мобильное озеленение
Работы выполняет МКУ «ГорЗеленСтрой».
30 октября 2024, 03:21
С пятницы по воскресенье ряд пермских автобусов изменят путь следования
Связано это с ремонтом улицы в центре города.
3 апреля 2024, 13:56
2013
Спецпроект
Видео ДТП на Борчанинова. Что происходит в первые минуты после аварии
В распоряжении Properm.ru появилась видеозапись с места происшествия. По видео можно понять, как ведут себя участники происшествия в первые шоковые минуты после ДТП.

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