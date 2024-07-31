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Борщевик

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2024
В Перми от борщевика с начала года обработали 53,5 га земли
31 июля, 10:46
Сегодня вокруг Перми начали убирать заросли борщевика
20 мая, 05:34
2023
Из ядовитого борщевика Сосновского в Перми хотят делать лекарства
Сейчас такую возможность изучают в рамках проекта по созданию фармкластера «Парма»
8 ноября 2023, 08:22
В Пермском округе выявлены ещё 10 гектаров земель, поражённых борщевиком
27 июля 2023, 15:51
Стало известно, где в Перми будет проводиться химическая обработка от борщевика
26 июня 2023, 10:40
Депутаты Заксобрания поддержали многократное увеличение штрафов за борщевик
25 мая 2023, 09:02
Борщевик удвоил усилия по захвату Прикамья. Как власти планируют с ним справиться?
4 мая 2023, 09:22
Более половины земель, заросших борщевиком в Прикамье, принадлежат «Пермскому свинокомплексу»
Всего в регионе выявлено почти 3 тысячи га заросших вредителем
14 февраля 2023, 09:11
Штрафы за борщевик в Пермском крае могут вырасти в 20 раз
С таким предложением вышел краевой минсельхоз.
30 января 2023, 05:16
2022
30 млн рублей выделят в Пермском крае на борьбу с борщевиком в 2022 году
Эти средства по результатам отбора распределены между муниципальными образованиями. Еще 10 млн рублей на борьбу с ядовитым растением выделят администрации самих территорий.
23 апреля 2022, 09:56

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