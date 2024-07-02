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Ботанический сад

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Июль
Фото. В ботаническом саду пермского вуза расцвёл кактус «Царица ночи»
2 июля, 03:31
Июнь
В Ботаническом саду Пермского университета появились динозавры
1 июня, 07:44
Февраль
В 2024 году на реконструкцию двух корпусов ПГНИУ направят свыше 270 миллионов рублей
28 февраля, 11:04
Январь
Филиал Пермского университета в Соликамске могут закрыть
16 января, 05:29
Декабрь 2023
Пермяки обратились к Путину с просьбой сохранить ботсад ПГНИУ
14 декабря 2023, 03:29
Ноябрь 2023
Ботанический сад в ПГНИУ может исчезнуть. Что говорят в самом вузе?
24 ноября 2023, 05:10

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