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Боулинг

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2024
В Перми открытие нового боулинга состоится осенью
Ранее сообщалось, что боулинг планируют открыть в начале лета.
19 августа 2024, 11:09
Открытие нового боулинг-центра в Перми опять перенесли
Он мог начать работу уже в июне.
1 июля 2024, 03:18
Открытие нового боулинг-центра в Перми ожидается в июне
Ранее сообщалось, что открытие нового боулинга планировалось в июле этого года.
17 мая 2024, 05:33
Стало известно, где в Перми откроется второй в городе боулинг-центр
Арендатором помещения стала пермская компания.
17 апреля 2024, 05:16
2011
Отдых с детьми по-пермски: активно-спортивный вариант
Наш новый цикл обзоров мы посвятим вопросу — как в Перми провести выходные семьей?
22 февраля 2011, 12:58

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