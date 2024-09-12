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Бурнашов

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2024
Экс-депутат Госдумы от Пермского края вышел из колонии
12 сентября, 15:43
2023
Жалоба заключённого экс-депутата Госдумы от Прикамья будет рассмотрена в конце января
Дату рассмотрения перенесли по ходатайству одной из сторон.
17 января 2023, 12:20
Жалобу на приговор Алексея Бурнашова суд рассмотрит в средине января
Защита экс-депутата подала жалобу в суд в Челябинске.
5 января 2023, 09:44
2022
Пермский краевой суд оставил экс-депутата Госдумы РФ за решеткой
19 июля 2022, 06:29
Экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов просит отменить приговор за нападение на полицейских
Бывшего депутата Госдумы осудили за хулиганскую выходку на 2,5 года колонии.
19 июля 2022, 05:43

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