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Быкариз

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2023
Главой Краснокамского округа во второй раз стал Игорь Быкариз
Руководителя округа определяли депутаты.
22 ноября 2023, 06:01
Видео. Крупная коммунальная авария в Краснокамске: нет воды и канализации
6 ноября 2023, 11:16
2012
Объявили аукцион на реконструкцию драмтеатра в Кудымкаре. цена - 152 млн
«Коми — Пермстройгаз» готова заплатить порядка 152 млн рублей подрядчикам, выполнившим работы по монтажу технологического оборудования, акустики и освещения.
16 мая 2012, 04:00
2011
Аукцион по реализации дизайн-проекта Кудымкарского театра объявят на следующей неделе
С предыдущим подрядчиком, ООО «Стемп-Сервис», государственный контракт будет расторгнут, к нему будут применены штрафные санкции.
11 ноября 2011, 10:55

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