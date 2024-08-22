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Бытовой газ

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2024
Прокуратура инициировала проверку по факту взрыва в жилом доме в Кизеле
На место выехал заместитель главы регионального ведомства.
22 августа 2024, 07:43
В Краснокамском округе без газа осталось полторы тысячи человек
Восстановить газоснабжение обещают завтра днём.
3 мая 2024, 12:20
В Минздраве рассказали о состоянии семьи, пострадавшей при взрыве газа в Прикамье
Глава семьи находится в состоянии средней тяжести.
18 января 2024, 13:44
2023
В Кунгуре газовики отказались газифицировать частный дом в бывшем дачном кооперативе
Лишь вмешательство прокуратуры помогло поучаствовать в программе догазификации.
24 марта 2023, 03:32
2014
Громко и близко: 7 нашумевших взрывов в Прикамье
После эпизода в жилом доме №36 на ул. Степана Разина прошла ровно неделя. Вспоминаем самые громкие взрывы и пожары в Прикамье за последние несколько лет.
18 июня 2014, 06:30
2013
В Прикамье начали проверку по факту взрыва бытового газа в Добрянке
В результате несчастного случая, произошедшего вчера днем, двое детей получили ожоги.
5 ноября 2013, 05:54
2012
По факту взрыва газа в жилом доме в Перми проводится проверка
Специалисты не обнаружили следов поджога и присутствия посторонних лиц в квартире, где 45-летний мужчина получил смертельные ожоги.
16 января 2012, 06:59

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