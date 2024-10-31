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Бюджет

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Октябрь
Спецпроект
Зарплата, «дающая рука» и демография — факторы, которые могут «урезать» казну Перми
В Пермскую городскую думу внесен проект муниципального бюджета на ближайшую трехлетку.
Сроки строительства экотропы на камне Ветлан перенесли на следующий год
21 октября, 16:20
Спецпроект
Зверей бюджет накормит, несмотря на ставку Центробанка
Как в ЗС обсуждали проект бюджета Пермского края на 2025 год.
Администрации Перми рекомендовано вернуть в бюджет 5,3 млн рублей от капремонта домов
12 октября, 05:04
На архитектурную подсветку в Перми краевые власти выделят еще один миллиард
7 октября, 03:28
На празднование юбилея Победы в Пермском крае будет направлено 150 миллионов
4 октября, 11:41
Спецпроект
Бюджет с предвыборным уклоном, или Почему Пермский край накроет весельем
Главным политическим событием этой недели в Прикамье стала презентация проекта бюджета Пермского края на 2025–2027 годы.
Стоимость строительства многофункциональной арены в Перми снизилась на 150 миллионов
2 октября, 03:45
С 2025 года в Прикамье вводятся новые меры поддержки работников здравоохранения
1 октября, 11:43
В Перми за 6,2 млн рублей отремонтируют здание памятника «Училище народное»
1 октября, 10:48
Сентябрь
Стоимость возведения третьего моста через Каму в Перми оценивается в 77,5 миллиарда
26 сентября, 10:54
В этом году в Прикамье отремонтируют 44 медицинских учреждения
18 сентября, 06:29
Валерий Сухих: Социальные статьи бюджета могут быть усилены
16 сентября, 13:29
Рекультивация свалки в Соликамске выполнена на 65%
10 сентября, 03:47
Администрация Соликамска не смогла оспорить передачу бомбоубежищ городу
2 сентября, 11:34
Август
В Перми за 1,7 миллиона рублей проверят вольеры нового зоопарка
29 августа, 09:15
Создание экотропы в Пермском крае к Ветлану планируют перенести на 2025 год
26 августа, 04:07
Власти Прикамья намерены перенести расходы на строительство моста в Перми на 2027 год
22 августа, 03:47
Расширение парковки у пермского аэропорта подешевело на четыре миллиона
21 августа, 10:54
В Перми появятся точки продажи фермерской продукции
21 августа, 08:53

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