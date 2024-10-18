Бюджет края

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Зверей бюджет накормит, несмотря на ставку Центробанка
Как в ЗС обсуждали проект бюджета Пермского края на 2025 год.
Стоимость возведения военно-патриотического центра в Прикамье может вырасти до 4 млрд
10 октября, 09:50
С 2025 года в Прикамье вводятся новые меры поддержки работников здравоохранения
1 октября, 11:43
Валерий Сухих: Социальные статьи бюджета могут быть усилены
16 сентября, 13:29
Мэрия Перми добавит на зарплаты БК «Парма» более 10 миллионов рублей
Эти деньги будут перераспределены из других статьей финансирования команды.
7 июня, 12:58
Стало известно, на каких домах в Перми вскоре появится архитектурная подсветка
Депутаты Пермской городской думы одобрили расходные обязательства.
27 февраля, 12:51
На архитектурную подсветку зданий в Перми направят 215 миллионов рублей за год
Ранее на эту цель планировалось выделить менее 100 миллионов рублей.
22 февраля, 07:07
2023
На Березники и Соликамск в ближайшие два года дополнительно израсходуют 705 миллионов
Средства готовятся направить на социальные нужды.
8 ноября 2023, 15:21
Многосерийный военный детектив получит из бюджета Прикамья более 9 миллионов
Всего же пять кинокомпаний до конца года получат свыше 19 миллионов рублей.
27 октября 2023, 09:17
Власти Прикамья готовы потратить на строительство центра «Авангард» 2 миллиарда
6 октября 2023, 09:48
В ближайшую трёхлетку на перевозки пермяков водным транспортом направят 286 миллионов
5 октября 2023, 10:10

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