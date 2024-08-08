Бюджет Перми

Спецпроект
Ремонтников «тащат за уши». Пермь столкнулась с дефицитом качественных подрядчиков
Главная проблема Перми ближайших лет не деньги, а неспособность нормально ими распорядиться. Уже сейчас видны серьезнейшие провалы при строительстве крупных инфраструктурных объектов: срывы сроков, суды с подрядчиками, невыполнение планов и, как результат, общее недоверие к способностям властей реализовать озвученные планы. Проблемы есть и в дорожном строительстве. Вице-мэр Анатолий Дашкевич откровенно кивает на нехватку «адекватных» подрядчиков.