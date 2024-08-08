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Бюджет Перми

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2024
Работы по строительству крематория в Перми в 2025 году оценены почти в 489 млн рублей
8 августа, 05:09
Власти Перми выделят 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами
14 марта, 07:08
Стало известно, на каких домах в Перми вскоре появится архитектурная подсветка
Депутаты Пермской городской думы одобрили расходные обязательства.
27 февраля, 12:51
На архитектурную подсветку зданий в Перми направят 215 миллионов рублей за год
Ранее на эту цель планировалось выделить менее 100 миллионов рублей.
22 февраля, 07:07
В Перми за год планируется выставить на торги 62 земельных участка
21 февраля, 16:36
В Перми за более чем 51 миллион рублей планируют построить два общественных центра
16 февраля, 10:47
В Перми расходы на уборку улиц могут увеличить на 718 миллионов в этом году
В следующем и 2026 году на эту цель может быть выделено по 849 миллионов ежегодно.
14 февраля, 13:38
Программу архитектурной подсветки Перми предлагают продлить на три года
Ранее она была приурочена к 300-летию города.
9 февраля, 08:49
В прошлом году на покупку квартир детям-сиротам в Перми потратили 323 миллиона
20 января, 09:36
2023
Бюджет Перми потерял более 40 миллионов на аренде рекламных щитов
10 мая 2023, 07:17
2019
Спецпроект
Ремонтников «тащат за уши». Пермь столкнулась с дефицитом качественных подрядчиков
Главная проблема Перми ближайших лет не деньги, а неспособность нормально ими распорядиться. Уже сейчас видны серьезнейшие провалы при строительстве крупных инфраструктурных объектов: срывы сроков, суды с подрядчиками, невыполнение планов и, как результат, общее недоверие к способностям властей реализовать озвученные планы. Проблемы есть и в дорожном строительстве. Вице-мэр Анатолий Дашкевич откровенно кивает на нехватку «адекватных» подрядчиков.

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