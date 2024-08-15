Бюджетные места

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Август 2024
Пермские вузы приняли рекордное количество заявлений. Что выбирают будущие студенты?
Ажиотаж наблюдается во всех топовых вузах краевой столицы.
15 августа 2024, 07:42
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ПГНИУ догоняет Пермский Политех по количеству заявлений абитуриентов
В Пермский классический университет подали 18 тысяч заявлений.
23 июля 2024, 11:07

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