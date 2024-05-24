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Частичная мобилизация

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Май
Эксперты рассказали, будет ли в России объявлена новая волна мобилизации
24 мая, 11:08
Комитет Госдумы отказался давать отсрочку по мобилизации для отцов троих детей
17 мая, 04:10
Апрель
На СВО убили мобилизованного участника боевых действий на Кавказе из Прикамья
23 апреля, 03:21
В Госдуме прокомментировали данные военкора о мобилизации в России в мае
10 апреля, 04:48
Воевал в Чечне. В зоне СВО погиб 47-летний мобилизованный из Пермского края
Прощание с мужчиной пройдет 8 апреля.
8 апреля, 03:03
Глава Украины заявил о планах России объявить новую мобилизацию. Что говорят власти
4 апреля, 04:37
На СВО убили молодого мобилизованного из Пермского края
Военного не стало 22 марта.
1 апреля, 03:48
Март
В Госдуме прокомментировали приказ главы Минобороны о новой мобилизации в России
12 марта, 06:33
Февраль
Остались жена и дети. На СВО был убит 25-летний мобилизованный из Пермского края
24 февраля, 13:44
На СВО был убит молодой мобилизованный из Пермского края
13 февраля, 03:27
Декабрь 2023
Спецпроект
Аномальные морозы и 10 умерших от ковида. Главные новости недели в Прикамье
Рассказываем, какими новостями запомнились последние дни.
Ноябрь 2023
В Коми округе простятся с 31-летним мобилизованным Игнатием Сторожевым
Мужчина погиб еще 24 июля.
13 ноября 2023, 10:12
Октябрь 2023
Спецпроект
Самоизоляция из-за Путина и авария с футболистами. Главные новости недели в Прикамье
Чем запомнились последние несколько дней в регионе? Рассказываем о ключевых событиях.
После выборов? Депутат Госдумы дал точный прогноз о новой волне мобилизации в России
10 октября 2023, 11:00
Пермские участники СВО могут вернуть деньги за туристические путевки
5 октября 2023, 05:38
Сентябрь 2023
Отцу семерых детей из Прикамья грозит 10 лет за уклонение от службы
17 сентября 2023, 06:08
Будет ли частичная мобилизация в Перми до 1 ноября 2023 года?
15 сентября 2023, 13:09
В Госдуме рассказали, будет ли новая волна мобилизации в России
9 сентября 2023, 15:05
Август 2023
В зоне СВО без вести пропали 32 военных из Пермского края
16 августа 2023, 03:17
Июнь 2023
В Добрянском округе простятся с убитым на СВО мобилизованным
20 июня 2023, 08:34

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