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Частые

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Октябрь 2024
Жителя Кунгура осудят за незаконное изготовление оружия и боеприпасов
В течение двух лет подозреваемый нелегально изготовил нарезное и гладкоствольное оружие, а также 57 патронов к ним.
15 октября 2024, 08:28
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Максимом Пичкалевым
Прощание с мужчиной состоится 4 октября.
3 октября 2024, 03:23
Февраль 2024
Чиновник из Частых признан виновным в растрате более 180 тысяч рублей
Мужчина назначал своей жене дополнительные выплаты.
27 февраля 2024, 15:42

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