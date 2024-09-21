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Чай

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2024
В Кунгуре Пермского края обнаружена ценная историческая находка
На территории Иоанно-Предтеченского женского монастыря обнаружен фрагмент памятника Алексею Семеновичу Губкину, пролежавший в земле почти 100 лет. Сообщает группа Кунгурского округа.
21 сентября 2024, 10:38
В Перми появятся точки продажи фермерской продукции
Соответствующие изменения в бюджет внесли в краевом Заксобрании.
21 августа 2024, 08:53
Среди городов-миллионников в Перми меньше всего заказывают обеды на работу
Чаще всего на обед люди выбирают «первое» и «второе».
22 июля 2024, 04:34
Пермский памятник «Дом Купчихи Барановой» передали под контроль краевого ГУФСИНа
«Дом купчихи Барановой» был построен в Перми в конце XIX века.
16 апреля 2024, 05:27
В Перми открылась первая итальянская столовая с оливковым мороженым
Гостям заведения можно будет самостоятельно изготовить фирменную пасту.
8 апреля 2024, 10:36
Исследования подтвердили пользу чая для человека
Рассчитана и оптимальная доза потребления напитка.
29 февраля 2024, 04:45
Ученые сообщили о пользе чая в борьбе со старением
Антивозрастной эффект достигается благодаря содержащимся в этом растении веществам.
25 января 2024, 05:51
2012
Булочки, шоколад, фрукты, фастфуд... Чем вы перекусываете на работе?
Более половины россиян ежедневно тратит на еду в рабочее время более 100 рублей. Что они покупают?
4 октября 2012, 05:37

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