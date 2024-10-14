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Чайковский

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Октябрь
Бастрыкин запросил доклад по ситуации с разрушающимся домом в Чайковском
14 октября, 11:29
Офис главной «дочки» «Газпрома» в Пермском крае может переехать из Чайковского
2 октября, 07:24
С экс-главы Чайковского пытаются взыскать почти миллион рублей
1 октября, 07:46
Сентябрь
Стало известно, какие населенные пункты Прикамья останутся без радио и телевидения
26 сентября, 10:27
До 10 октября пермяки смогут оплатить долги за капитальный ремонт без пени
19 сентября, 03:44
В Чайковском вынесен приговор управляющей трех подпольных игровых залов
17 сентября, 13:24
В Пермском крае школьный автобус врезался в автогрейдер. Есть пострадавшие
9 сентября, 10:26
Температура воздуха в Перми 8 сентября побила рекорд 2020 года
9 сентября, 07:07
Август
Суд поддержал пермское УФАС в споре с ПАО «Россети» о незаконном отключении энергии
27 августа, 06:23
Июль
Житель Чайковского лишился 6,5 миллионов после посещения сайта знакомств
Доверчивый мужчина решил заработать на криптовалюте.
25 июля, 10:50
В Перми проект новой сцены оперного театра прошел историко-культурную экспертизу
25 июля, 10:38
В Прикамье жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранцев
9 июля, 08:10
Чайковское предприятие оштрафовано за нарушение карантина по вредителям леса
3 июля, 04:56
Июнь
Фото. В Чайковском горит магазин автозапчастей
13 июня, 05:29
Видео. По улицам Перми и Чайковского разгуливали медведи
10 июня, 11:33
В конкурсе «Миссис Россия» за победу поборются участницы из Лысьвы и Чайковского
5 июня, 11:16
Пермячка лидировала в женской гонке в экстремальном забеге «Царь горы» в Чайковском
5 июня, 04:49
В Чайковском нетрезвый горожанин по телефону заминировал дом
4 июня, 14:26
Апрель
На жителя Пермского края, расстрелявшего девочек во дворе дома, возбуждено дело
Мужчина стрелял в детей из страйкбольной винтовки.
28 апреля, 14:12
Пьяный житель Чайковского стрелял по девочкам во дворе дома
28 апреля, 08:25

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