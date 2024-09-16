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Челябинск

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Сентябрь
Подросток напал с молотком на педагогов и учеников в челябинской школе
16 сентября, 08:14
Июль
Поселок в Челябинской области затопило из-за прорыва дамбы
27 июля, 06:47
Среди городов-миллионников в Перми меньше всего заказывают обеды на работу
22 июля, 04:34
Администрация Перми рассмотрит варианты использования недостроенного крематория
9 июля, 10:25
Июнь
Как завершение льготной ипотеки отражается на рынке недвижимости
18 июня, 10:27
Апрель
В Пермский край может зайти челябинский застройщик
23 апреля, 06:13
Стало известно, кто стал новым генеральным директором пермской компании «Новомет»
16 апреля, 07:26
Февраль
Появилось видео с падением нового метеорите в Челябинске. Что говорят власти?
История с якобы новым метеоритом приобрела неожиданный поворот.
28 февраля, 02:54
Цены на вторичном рынке жилья Перми выросли на 79% за пять лет
25 февраля, 04:42
Декабрь 2023
Появился список субсидируемых авиарейсов на 2024 год. Куда можно улететь из Перми?
21 декабря 2023, 14:02
В Челябинске будут судить инструктора, из-за которого погиб пермяк в экстрим-парке
Следователи считают, что инструктор предоставил небезопасную услугу.
1 декабря 2023, 03:21

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