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Челябинская область

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2024
За лето загородные дома в Прикамье подорожали на 2%
22 сентября, 08:20
Поселок в Челябинской области затопило из-за прорыва дамбы
27 июля, 06:47
Видео. Пермские туристы застряли в районе затопления в Челябинской области
1 июля, 10:15
В Прикамье осудят жителя Челябинской области за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД
18 марта, 07:15
На баннере уральской Спартакиады появилась Снегурочка с лицом Саши Грей. Но ненадолго
14 февраля, 10:30
2023
В Челябинске будут судить инструктора, из-за которого погиб пермяк в экстрим-парке
Следователи считают, что инструктор предоставил небезопасную услугу.
1 декабря 2023, 03:21
В Челябинской области открылся экстрим-парк, в котором насмерть разбился пермяк
Аттракцион, который использовал мужчина, пока закрыт.
20 июля 2023, 08:04

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