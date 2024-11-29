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Чемпионат

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2024
Пермячка стала чемпионкой мира по подводному спорту
Чемпионат и первенство мира по подводному спорту стартовали в Португалии.
29 ноября 2024, 11:03
Арестован третий подозреваемый в организации подпольного казино в Чернушке
21 октября 2024, 13:40
В Перми в начале октября пройдет региональный чемпионат по сётокан карате-до
Ожидается примерно 500 участников разных возрастных групп.
25 сентября 2024, 08:41
Видео. Пермячка выполнила олимпийский норматив на Чемпионате России по легкой атлетике
Второй соревновательный день принес сборной Прикамья несколько медалей.
17 августа 2024, 05:45
Пермяк завоевал титул чемпиона мира по пожарно-спасательному спорту
Состязания проходят в казахстанском Алматы
16 августа 2024, 14:44
Пермяк Владимир Никитин стал 25-кратным чемпионом России
Бегун стал лучшим на дистанции 5 тысяч метров.
15 августа 2024, 14:35
Схема. Из-за чемпионата России по триатлону в Перми изменятся маршруты движения автобусов
Ограничения затронут остановки в центре города.
27 июня 2024, 09:45
Спецпроект
Все, что нужно знать о сборных на Евро-2024. Памятка для тех, кто вообще не шарит
Теперь сможете рассказать всем, почему Италия не опозорится, Швейцария уже не та, а Англия дойдет до финала.
«У нас танки были в городе, танцы не останавливали». Танцоров не пускали из «Крокуса»
На турнире были 14 спортсменов из Пермского края.
23 марта 2024, 13:28
Пермская биатлонистка вошла в ТОП-10 на Чемпионате России
В ходе большого масс-старта Анастасия Зырянова отстала от победительницы на 3 минуты.
15 января 2024, 16:44
Пермские биатлонисты удачно выступают на Чемпионате России
Сегодня в Чайковском проводились женская и мужская командные гонки.
12 января 2024, 14:33
2023
В Чайковском в январе пройдёт Чемпионат России по биатлону. Расписание состязаний
Запланированы состязания на протяжении четырёх дней.
27 декабря 2023, 12:15
2017
Пермяк стал призером чемпионата мира по высшему пилотажу
Он получил одну серебряную и две бронзовые медали, заняв второе место в абсолютном зачете.
17 июля 2017, 10:25
2014
Спецпроект
Агрессоры на колесах. Как прошел Чемпионат Пермского края по роллер-спорту
11 участников финала второго краевого чемпионата по агрессивным роликам сражались за победу, «раскрашивая» тела новыми ссадинами. Мы посмотрели, как проходила эта битва.
2013
В Перми состоится чемпионат России по бодибилдингу
Соревнования пройдут 25 октября в ДК имени В.П. Сухарева.
22 октября 2013, 03:34
Чемпионат мира по футболу обойдется России в 600 миллиардов
Средства пойдут на строительство и реконструкцию спортивных объектов, гостиниц и аэропортов.
18 октября 2013, 04:47
2011
«Пермские медведи» одержали победу над краснодарцами
Прикамские спортсмены сумели забить решающий гол на последних секундах.
15 сентября 2011, 04:45
Бензин АИ-92: проездим до 2013 года
Владимир Путин подписал постановление о прекращении производства бензина стандарта Евро-2
13 сентября 2011, 04:07
Пермская футбольная команда «Звезда-2005» потерпела поражение
Спортсменки проиграли лидеру первенства страны – подмосковной «Россиянке».
11 сентября 2011, 05:00
«Амкар» сыграл вничью с командой «Томь»
Пермский футбольный клуб не смог вырвать победу у томской команды.
28 августа 2011, 06:10

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