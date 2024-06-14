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Чемпионат европы

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Все, что нужно знать о сборных на Евро-2024. Памятка для тех, кто вообще не шарит
Теперь сможете рассказать всем, почему Италия не опозорится, Швейцария уже не та, а Англия дойдет до финала.
2012
Прикамская пловчиха поборется за медали европейского первенства
Завтра в Антверпене стартует первенство Европы по плаванию среди юниоров. В российскую сборную вошла сильнейшая спортсменка из Чайковского.
3 июля 2012, 08:38
Первое золото России в легкой атлетике взято благодаря МЧС
На Чемпионате Европы 2012 по легкой атлетике первую золотую медаль в копилку российской сборной принесла сотрудница МЧС.
1 июля 2012, 04:20
2011
Пермяк принес сборной России по легкой атлетике победу
Максим Дылдин на прошедшем чемпионате завоевал 2 золотые медали.
20 июня 2011, 08:19

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