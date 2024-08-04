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Чемпионат россии

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Август
Команда Пермского края завоевала серебряные медали в Первенстве МЧС России
Состязания проходили в Марий Эл на протяжении пяти дней.
4 августа, 05:19
Май
Шесть пермских легкоатлетов отобрались на Игры стран БРИКС
Таковы результаты командного чемпионата России, завершившегося в Сочи.
24 мая, 15:33
Апрель
Спортсменка из Краснокамска установила новый рекорд Прикамья по плаванию
17 апреля, 09:44
«Пермские медведи» не смогли одержать победу на чемпионате России по гандболу
8 апреля, 05:56
Март
Пермские биатлонисты взяли серебро в смешанной эстафете Чемпионата России
Быстрее были только спортсмены из Тюмени.
28 марта, 11:54
В Перми со 2 по 9 апреля пройдет чемпионат России по фехтованию
Ожидается участие сильнейших спортсменов страны.
28 марта, 10:41
Чайковец Иван Колотов выиграл гонку преследования на Чемпионате России
Иван вышел на дистанцию четвёртым.
26 марта, 08:14
Спортсменка из Чусового стала двукратной чемпионкой России
На счету воспитанников СШОР «Огонек» им. Л. Д. Постникова сегодня три медали
15 марта, 14:58
Пермяк Евгений Климов стал чемпионом России по прыжкам на лыжах с трамплина
14 марта, 10:12
Февраль
В эти выходные в Барде пройдет III этап чемпионата России по авторалли
Участие в этапе примут около 45 экипажей.
28 февраля, 12:49
Январь
Пермская биатлонистка вошла в ТОП-10 на Чемпионате России
В ходе большого масс-старта Анастасия Зырянова отстала от победительницы на 3 минуты.
15 января, 16:44
Пермские паралимпийцы завоевали «серебро» на чемпионате России по стрельбе из лука
14 января, 14:51
Пермские биатлонисты удачно выступают на Чемпионате России
Сегодня в Чайковском проводились женская и мужская командные гонки.
12 января, 14:33
Декабрь 2023
В Чайковском в январе пройдёт Чемпионат России по биатлону. Расписание состязаний
Запланированы состязания на протяжении четырёх дней.
27 декабря 2023, 12:15
Видео. Фигуристы из Пермского края стали третьими на Чемпионате России
23 декабря 2023, 12:37
В Перми завершился чемпионат России по кикбоксингу
В течение пяти дней состязались более 600 спортсменов.
3 декабря 2023, 03:55
Октябрь 2023
Летающий лыжник Климов стал лучшим по итогам третьего дня Чемпионата России
Ранее спортсмен завоевал золото и серебро в мужских соревнованиях Чемпионата.
2 октября 2023, 12:33
Сентябрь 2023
Видео. Спортсмены из Прикамья вновь выиграли медали Чемпионата России в Сочи
29 сентября 2023, 12:08

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