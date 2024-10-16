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Чердынь

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Октябрь
По созданной пермяками хоррор-игре «Черная книга» снимут сериал
16 октября, 10:40
В Чердыни открылся туристский информационный центр
6 октября, 06:40
Август
Спецпроект
В Чердыни практически уничтожен памятник археологии федерального значения
На Троицком холме с помощью бульдозеров снесены сотни метров культурного слоя древней столицы Прикамья.
Июль
В Чердыни построят визит-центр
29 июля, 03:50
В Чердынском округе женщина заколола сожителя спицами
Также в ходе пьяного конфликта в ход пошёл кухонный нож.
28 июля, 06:21
«Работы по уничтожению исторического памятника ведутся сейчас». Пермяк возмущен стройкой детской площадки и тротуаров над древним кладбищем в Чердыни
27 июля, 09:59
Стало известно состояние сотрудника ГУФСИН, пострадавшего на «Зове Пармы»
25 июля, 07:06
Чудом остался жив. Раненного топором на «Зове Пармы» участника СВО прооперировали
Врачи были удивлены, что мужчина выжил после такой травмы.
24 июля, 09:45
Полицейские задержали мужчину, напавшего с топором на участника СВО на «Зове Пармы»
23 июля, 11:34
Май
В Перми пройдет выставка изобразительных работ юных художников из Чердыни
Выставка состоится с 1 по 28 июня.
27 мая, 08:44
Апрель
Видео. Жители Чердыни увидели полтергейста
30 апреля, 04:24
В Чердыни будет отреставрирован древнейший в Прикамье монастырь
19 апреля, 10:34
Март
Администрация Чердыни без конкурса отдала автобусный маршрут перевозчику
29 марта, 11:26
В Прикамье отремонтируют декорации к фильму «Сердце пармы» за 10 миллионов рублей
20 марта, 10:50
Житель Чердыни в лесу изнасиловал 13-летнюю девочку
15 марта, 16:13
Прокуратура Соликамска взяла под контроль расследование смертельной аварии со скорой
11 марта, 14:14
Январь
В Рябинино под Чердынью простятся с рядовым, погибшим в ходе спецоперации
34-лений контрактник будет похоронен 1 февраля.
31 января, 16:26
Житель Чердынского округа полгода истязал свою сожительницу и ее сына
23 января, 15:10
Ноябрь 2023
Многодетным семьям Перми предложили землю более чем в 300 км от города
16 ноября 2023, 10:48
Октябрь 2023
В Прикамье за 880 тысяч рублей продают старинную купеческую усадьбу
Здание охраняется государством.
23 октября 2023, 10:53

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