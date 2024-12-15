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Черное море

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Один человек погиб во время крушения танкера «Волгонефть 212»
15 декабря, 11:55
Кишечные инфекции и сумасшедшие цены: россияне в ужасе от курортов Черного моря
О чем рассказывают туристы на отдыхе в южных регионах страны, какие курорты собирают самые плохие отзывы и сколько россияне отдают за отпуск на родине — в материале Properm.
11 июля, 02:18
Одна из последних компаний Дмитрия Рыболовлева закрывает бизнес в Перми
15 февраля, 05:45
2011
РПЦ подтвердила факт строительства «Духовного центра» на Черном море
Возведение объекта под Геленджиком, предназначенного для заседаний Синода, ведется на средства Московской патриархии.
25 февраля 2011, 07:25

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