Черное море

Кишечные инфекции и сумасшедшие цены: россияне в ужасе от курортов Черного моря

О чем рассказывают туристы на отдыхе в южных регионах страны, какие курорты собирают самые плохие отзывы и сколько россияне отдают за отпуск на родине — в материале Properm.