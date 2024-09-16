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Чернушка

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Сентябрь
Жители Чернушки обеспокоены закрытием процедурного кабинета
16 сентября, 11:12
Стало известно, когда пройдут сорванные в муниципалитетах Прикамья выборы
12 сентября, 06:17
Август
В Чернушке местный житель повредил два прибора фото-видео фиксации
19 августа, 13:58
Июль
В воскресенье, 21 июля, на юге Прикамья ожидаются обильные дожди и грозы
21 июля, 06:19
Июнь
Прокуратура требует обезопасить скотомогильники с сибирской язвой в Чернушке
27 июня, 02:54
Май
В Чернушке мужчина расстрелял собутыльника на пруду
28 мая, 17:11
В Перми 25 мая ожидается потепление до +25˚
25 мая, 05:10
Судебные приставы взыскали с нарушителя ПДД из Чернушки более 100 тысяч рублей
16 мая, 09:00
Пятнадцать инвалидов из Чернушки лишены средств реабилитации из-за чиновников
13 мая, 15:54
Апрель
Видео. В Пермском крае полиция пресекла работу подпольного казино
25 апреля, 11:35
Больница и ФАПы в Чернушке: дефицит медоборудования и обваливающиеся потолки
17 апреля, 14:28
В ходе ДТП в Чернушке погиб 39-летний житель Пермского края
По факту инцидента проводится проверка.
13 апреля, 07:39
Дудь пригласил на интервью комика из Прикамья Айрапетова. Главное из беседы
Коротко рассказываем содержание интервью, которое длилось 2 часа и 44 минуты.
8 апреля, 08:50
Март
Житель Чернушки, пытавшийся сжечь дом с двумя людьми, предстанет перед судом
Перед этим мужчина украл у своих жертв деньги.
25 марта, 15:18
Февраль
В Чернушинском округе ребенок провалился в прорубь на пруду и утонул
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.
26 февраля, 13:33
Чиновники в Чернушке игнорировали потребности воспитанников детсада в медпомощи
17 февраля, 06:22
Январь
«Шли километры по лесу». В ФПК объяснили ошибочную высадку пассажиров в Прикамье
24 января, 02:53
Пассажиров поезда по ошибке высадили в глухом лесу под Пермью
23 января, 18:54
Прокуратура заставляет чиновников из Чернушки закрыть доступ к аварийным домам
10 января, 04:42
Октябрь 2023
В Чернушке проверка выявила опасные для детей батуты
3 октября 2023, 16:25

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