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Черняевский лес

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Октябрь
Растение-убийца из Америки атаковало Пермь
2 октября, 06:47
Сентябрь
Фото, видео. Пермячка встретила в Черняевском лесу редкую птицу
6 сентября, 11:45
Август
Суд отменил решение о незаконности изъятия земель ООПТ «Черняевский лес»
14 августа, 16:27
В пермских лесах ограничат фото- и видеосъемку. С чем это связано?
13 августа, 07:45
Июль
В Перми завершилось благоустройство Черняевского леса
30 июля, 08:44
В Балатовском парке вместо незаконных киосков высадят деревья-крупномеры
В парке обустроена новая баскетбольная и футбольная площадки, а также обустраивается площадка для выгула собак.
9 июля, 13:15
Июнь
Прокуратура нашла нарушения в Черняевском лесу после публикации Properm.ru
21 июня, 09:55
В Черняевском лесу снесут остатки несуществующего зоопарка
17 июня, 06:13
Известный пермский географ возмутился состоянием Черняевского леса
В комментариях к посту о лесе развернулась бурная дискуссия.
9 июня, 08:16
Май
В Черняевском лесу началась установка десяти аппаратов с кормом для уток и белок
Расплатится за корм можно с помощью карты.
30 мая, 12:34
Прокуратура проверяет сообщения о повреждении растений и почвы в Черняевском лесу
Сообщения о повреждениях корней, уничтожении ягодных кустарников и почвы появились в соцсетях и СМИ.
26 мая, 07:09
Новый корпус тубдиспансера в Черняевском лесу Перми построят почти за 819 млн рублей
14 мая, 07:30
На победное решение по Черняевскому лесу подана апелляционная жалоба
13 мая, 08:06
Апрель
Стало известно, что нельзя будет делать в майские праздники
27 апреля, 12:35
В Черняевском лесу часть стихийных тропинок засадят растениями
24 апреля, 12:53
В Черняевском лесу Перми построят поликлинику при тубдиспансере
13 апреля, 11:40
В Черняевском лесу Перми появились три туалета
Воспользоваться туалетом можно с 8:00 до 22:00.
11 апреля, 12:46
Администрация Перми будет настаивать на исключении части Черняевского леса из ООПТ
2 апреля, 13:17
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию Визит-центра в Черняевском лесу
В ближайшее время в здании начнутся внутренние работы.
1 апреля, 13:05
Февраль
В Черняевском лесу сорваны работы по благоустройству
26 февраля, 13:59

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