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Черные лесорубы

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2024
Черного лесоруба из Кудымкара оставили на свободе за вырубку деревьев на миллион
23 октября, 16:52
Тринадцать адвокатов на топор лесника. В Чусовом слушают дело о черных лесорубах
21 августа, 04:31
2023
Неизвестные вырубили деревья в Закамском лесничестве. Возбуждено уголовное дело
4 октября 2023, 04:45
Еловые шишки привели жителя Пермского края к уголовной статье
Мужчину не интересовали деревья, которые он вырубал.
3 августа 2023, 06:20
2022
Жителя Октябрьского района отправили в колонию за нелегальную рубку леса
Решение суда еще не вступило в силу.
15 июня 2022, 11:28

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