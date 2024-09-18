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Чиновник

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2024
Пермская чиновница дважды оболгала пермяка
18 сентября, 06:15
Бывший министр Пермского края ушел из Минэкономразвития РФ
Он ушел по собственному желанию.
16 июля, 09:02
Прокуратура добивается увольнения первого замглавы одного из муниципалитетов Прикамья
Чиновник при приемке муниципальных объектов помогал родственнику-предпринимателю.
2 мая, 05:15
Передано в суд дело экс-главы Горнозаводского городского округа
18 марта, 05:49
В Перми скончался бывший руководитель горздрава
Олегу Черевикову недавно исполнилось 80 лет.
1 марта, 15:23
Краевую инспекцию госжилнадзора Прикамья возглавил Михаил Ширяев
К исполнению обязанностей чиновник приступил с 26 февраля 2024 года.
26 февраля, 10:57
На экс-главу Индустриального района Перми завели дело за взятку. Его сдал бизнесмен
12 февраля, 08:23
В Лондоне задержали экс-заместителя управляющего директора «ОДК — Пермские моторы»
На должности в Перми Овсянников работал в течение трех лет.
1 февраля, 06:38
Бывший вице-мэр Перми пошел на повышение в Москве
14 января, 05:22
Прокуратура настаивает на увольнении замглавы одного из муниципалитетов Прикамья
11 января, 15:47
2023
В Прикамье третья в Приволжье по величине средняя зарплата чиновников
30 декабря 2023, 07:30
Чусовские чиновники необоснованно отказали горожанину в предоставлении участка
29 декабря 2023, 13:31
Спецпроект
Пермский краевой суд не отменил приговор Николаю Ракинцеву за превышение полномочий
В сентябре Дзержинский районный суд запретил мужчине в течение четырех лет занимать должности на госслужбе.
Экс-глава пермского фонда капремонта займется ЖКХ в Волгоградской области
Дмитрия Баранова представили коллективу 25 октября.
30 октября 2023, 07:07
Из мэрии Перми увольняется крупный чиновник
24 октября у Александра Ворончихина последний рабочий день в администрации Перми.
24 октября 2023, 06:36
Глава Ординского округа оштрафован за плохую работу с обращениями жителей
Прокуратура обнаружила целый ряд нарушений в этой части работы администрации муниципалитета.
27 сентября 2023, 14:00
Замминистра природы Пермского края перешла на должность мирового судьи
21 сентября 2023, 16:01
Силовики забрали документы из администрации Краснокамска
23 августа 2023, 08:16
Стало известно, какую должность сейчас занимает экс-вице-мэр Перми Виктор Агеев
19 июля 2023, 16:07

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