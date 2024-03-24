properm.ru
ГлавноеВсе новости

Чиркунов

Выбрать дату
2024
Экс-губернатор Прикамья получил от своего главного актива почти 250 миллионов прибыли
24 марта, 07:33
2019
Спецпроект
Кому принадлежит Пермь? Комсомолец, швейцарец и владелец поместья во Франции Олег Чиркунов
Олег Чиркунов создавал свой бизнес сначала с помощью обширных связей, полученных в комсомольском прошлом, позднее с помощью административного и политического ресурса. В марте 2019 года Олег Чиркунов вышел из своего последнего российского бизнес-актива — передал пакет акций телекомпании «Рифей-Пермь» своей матери, Марии Чиркуновой. Напрямую в РФ Олег Чиркунов владеет только благотворительным фондом «Норпексаль», зарегистрированным весной 2019 года. Общая оценочная выручка всего холдинга - 13 млрд рублей.
2011
В новом здании театра оперы и балета не будет концертного зала
Теодор Курентзис предложил губернатору Пермского края отказаться от строительства концертного зала в составе оперного театра, после чего новые планировочные решения были утверждены.
3 декабря 2011, 11:21
Владимир Путин напомнил губернатору о графике
Премьер еще раз назвал Пермский край в числе отстающих регионов по возведению перинатальных центров.
26 августа 2011, 04:48
Валерия Сухих лишили премии из-за перинатального центра
Подрядчики заверили председателя правительства Пермского края, что объект будет сдан в срок.
28 марта 2011, 07:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика