Спецпроект

Кому принадлежит Пермь? Комсомолец, швейцарец и владелец поместья во Франции Олег Чиркунов

Олег Чиркунов создавал свой бизнес сначала с помощью обширных связей, полученных в комсомольском прошлом, позднее с помощью административного и политического ресурса. В марте 2019 года Олег Чиркунов вышел из своего последнего российского бизнес-актива — передал пакет акций телекомпании «Рифей-Пермь» своей матери, Марии Чиркуновой. Напрямую в РФ Олег Чиркунов владеет только благотворительным фондом «Норпексаль», зарегистрированным весной 2019 года. Общая оценочная выручка всего холдинга - 13 млрд рублей.