properm.ru
ГлавноеВсе новости

Чп

Выбрать дату
Ноябрь
Половина Соликамска тоже осталась без воды
3 ноября, 11:48
Фото. В Березники уехали энергетики из Перми. Показываем, с чем им пришлось столкнуться
3 ноября, 09:19
Несколько населенных пунктов Прикамья остались без электричества из-за сильного ветра
3 ноября, 07:59
Октябрь
На теплоходе пермской компании умер капитан-механик. Причины трагедии выясняются
25 октября, 07:30
В Перми эвакуировали автовокзал. Что случилось?
14 октября, 16:18
В Березниках пьяный водитель на Datsun протаранил четыре автомобиля на парковке
12 октября, 16:59
В Прикамье строитель упал с разрушенных лесов и получил серьезные травмы
9 октября, 08:01
Ликвидирован пожар на нефтебазе в Осенцах под Пермью
4 октября, 05:18
Август
Пострадавшие из-за взрыва газа в Кизеле получат материальную помощь
23 августа, 10:11
В Кизеле для эвакуированных жильцов организовали пункты временного размещения
22 августа, 10:14
Прокуратура инициировала проверку по факту взрыва в жилом доме в Кизеле
22 августа, 07:43
Из разрушенного дома в Кизеле вывели 16 человек
22 августа, 07:28
В Кизеле разнесло часть дома после взрыва газа
22 августа, 06:55
В Нижнем Тагиле из-за взрыва газа погибли 10 человек. Объявлен день траура
3 августа, 06:56
Во время отдыха в Сочи утонул 12-летний мальчик из Перми
2 августа, 05:56
Июль
Полицейские задержали мужчину, напавшего с топором на участника СВО на «Зове Пармы»
23 июля, 11:34
Видео. В Перми у ТРК «СемьЯ» задымился трамвай №8
11 июля, 05:35
Мост в поселок Касимовка Пермского края не ремонтируют уже месяц
10 июля, 10:49
Минприроды Прикамья выставит иск виновному в гибели лося и медведя от удара током
5 июля, 03:12
Июнь
Видео. В Прикамье две фуры вылетели с трассы и сбили столб
28 июня, 10:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика