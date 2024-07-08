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ЧП на руднике в Соликамске

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8 июля
Скончался один из пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске
8 июля, 06:43
1 июля
Пострадавшие на руднике «Уралкалия» в Соликамске продолжают лечение в Перми
ЧП случилось в ночь на 26 июня.
1 июля, 10:32
28 июня
В каком состоянии сейчас пострадавшие на руднике в Соликамске? Ответ Минздрава
28 июня, 07:31
27 июня
В Минздраве сообщили о состоянии двух пострадавших на шахте «Уралкалия» в Соликамске
27 июня, 07:06
Бастрыкин затребовал доклад об инциденте на руднике «Уралкалия»
27 июня, 04:19
26 июня
Двоих пострадавших при вспышке газа в шахте «Уралкалия» везут на лечение в Пермь
26 июня, 10:56
Видео. Следком возбудил уголовное дело после ЧП на руднике «Уралкалия»
26 июня, 10:37
К пострадавшим в ЧП на руднике в Соликамске выехал реанимобиль санавиации
26 июня, 07:24
Завершилась ликвидация последствий ЧП на руднике «Уралкалия» в Соликамске
26 июня, 07:12
Губернатор Прикамья прокомментировал ЧП на руднике в Соликамске
26 июня, 05:57
Следком начал проверку причин аварии на шахте в Соликамске
26 июня, 05:01
Прокуратура проверяет обстоятельства ЧП с пострадавшими в руднике «Уралкалия»
26 июня, 04:43
В Минздраве рассказали о пострадавших при вспышке метана на шахте «Уралкалия»
26 июня, 04:23
В Прикамье произошел взрыв метана на шахте «Уралкалий» в Соликамске
Двум рабочим оказывается медицинская помощь
26 июня, 03:57

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