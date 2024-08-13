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Чрезвычайные ситуации

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Август 2024
В Перми назначили нового руководителя ГКУ «Гражданская защита»
Пермское отделение ГКУ «Гражданская защита» возглавил Дмитрий Балмышев.
13 августа 2024, 10:06
Июль 2024
На курорте «Губаха» остановилась канатная дорога с пассажирами
8 июля 2024, 13:17
Март 2024
В Прикамье установлено 106 зон подтопления в 30 муниципалитетах края
В зоне возможного стихийного бедствия живут более 30 тысяч человек.
11 марта 2024, 15:02
Ноябрь 2023
В Перми снят режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Куйбышева, 68
Из аварийного строения выехали все жители
15 ноября 2023, 13:12

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