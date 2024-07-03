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Заместитель министра ЖКХ Прикамья Игорь Мандрыгин покинул свой пост
3 июля, 03:27
2023
МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снегопаде 27 декабря
26 декабря 2023, 11:17
Из аварийного дома на улице Куйбышева в Перми выехали не все жильцы
Одного из них не устроило жилье, которое предложила мэрия.
30 октября 2023, 05:58
В детской поликлинике имени Пичугина в Перми сегодня произошло затопление
Ликвидировать утечку удалось примерно через час.
3 июля 2023, 12:11
За 28 апреля 2023 года на территории Пермского края зарегистрировано 19 пожаров
На пожарах погибших и травмированных нет. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.
29 апреля 2023, 09:11
2022
В Перми на крупном пожаре спасены 21 человек
В Индустриальном районе Перми поздно вечером 7 мая произошел крупный пожар.
8 мая 2022, 07:23

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