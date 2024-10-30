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Чусовой

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Октябрь
В Прикамье продлили арест обвиняемому в убийстве матери с дочкой
30 октября, 08:17
Прокуратура наказала чусовской «Горводоканал» за отключения воды в двух деревнях
22 октября, 16:00
В Чусовском округе Прикамья девочка три километра шла пешком до школьного автобуса
2 октября, 09:49
Сентябрь
Суд вынес приговор мужчине, вырвавшему все цветы у администрации Чусового
19 сентября, 04:58
Экс-замглавы администрации Чусового Татьяна Южакова исключена из «Единой России»
12 сентября, 09:43
В Чусовом женщина протаранила два припаркованных автомобиля
11 сентября, 16:40
Сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в Чусовом
7 сентября, 07:43
Администрация Соликамска не смогла оспорить передачу бомбоубежищ городу
2 сентября, 11:34
Сегодня в Чусовом простятся с убитыми накануне матерью и дочерью
1 сентября, 05:17
Август
В Прикамье следствие допросит подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом
31 августа, 06:58
Маленький сын убитой сожителем чусовлянки находится в безопасности
30 августа, 10:22
СМИ: убийца из Чусового и его жертва собирались пожениться
30 августа, 09:47
Полиция опубликовала ориентировку на подозреваемого в убийстве мамы и дочки в Чусовом
30 августа, 07:22
Появилось видео места убийства молодой мамы и ее маленькой дочки в Чусовом
30 августа, 06:51
Убийца женщины и девочки в Чусовом мог забрать с собой еще одного ребенка
30 августа, 05:41
В Чусовом жестоко убили молодую маму и ее маленькую дочь
30 августа, 04:39
Житель Чусового избил лопатой проверяющего из энергокомпании
26 августа, 04:27
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшим ребенком под Чусовым
20 августа, 07:06
В Чусовом насмерть сбит 10-летний мальчик
19 августа, 16:55
В ходе СВО погиб 21-летний наводчик штурмовой роты Олег Исаев из Чусового
19 августа, 10:30

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