properm.ru
ГлавноеВсе новости

Чусовской мост

Выбрать дату
2024
Чусовской мост станет платным только для транзитного транспорта
16 октября, 09:08
Строитель Чусовского моста подал иск к своему субподрядчику на 6,2 миллиарда рублей
Ранее субподрядчик требовал с АО «Стройтрансгаз» и «Пермской концессионной компании» 2,8 миллиарда рублей.
2 января, 12:15
2023
«Стройтрансгаз» сообщает о завершении переустройства нефтепровода у Чусовского моста
Работы на объекте не ведутся уже около года.
30 декабря 2023, 03:10
Губернатор Пермского края прокомментировал замороженный ремонт Чусовского моста
21 декабря 2023, 06:06
Губернатор Пермского края: строительство Чусовского моста заморожено
Движение по мосту открыто, но все работы не завершены.
12 сентября 2023, 05:26
Подрядчик сорвал сроки строительства моста через Чусовую в Пермском крае
Власти Прикамья хотят расторгнуть договор с подрядчиком.
22 августа 2023, 04:44
В Прикамье стартовали работы по реконструкции старого Чусовского моста
15 июня 2023, 07:42
«Стройтрансгаз» требует через суд 2,2 млн у субподрядчика работ на Чусовском мосту
Дата рассмотрения дела пока не назначена.
17 мая 2023, 09:48
В строительство нового моста через Чусовую инвестировали 10,9 миллиардов
В 2022 году в строительство Чусовского моста вложили 4,9 млрд рублей.
2 мая 2023, 12:20

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика