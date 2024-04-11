properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Comedy club

Выбрать дату
Апрель 2024
В прошлом году Гарик Харламов потерпел убытки в 33 млн рублей на сосисках
Выяснилось, что второй бизнес юмориста тоже не зарабатывает.
11 апреля 2024, 11:33
Ноябрь 2023
Звезда Comedy Club из Прикамья Олег Верещагин покинул КВН для поиска работы
Чусовлянин хотел стабильной работы, чтобы купить квартиру.
21 ноября 2023, 03:09

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика