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Дача

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2024
Пермяки смогут ходить в гости к Деду Морозу и Снегурочке с 18 декабря
6 ноября, 02:41
В Гремячинске осужденные отремонтировали пенсионерке баню
30 октября, 03:51
Копать ли не копать? Пермские ученые рассказали, как подготовить огород к зиме
22 октября, 11:51
Новый закон позволит изымать дачные участки у владельцев. Как обезопасить землю?
15 августа, 11:09
Пермским дачникам рассказали, за что они могут получить серьезные штрафы
17 июля, 15:42
Как пермякам правильно выбрать саженцы клубники и вырастить ее
15 мая, 08:46
Спецпроект
Звери, веранды, дом для помощников. Представляем ТОП-3 роскошных дач в Пермском крае
Корреспондент Properm.ru нашла самые роскошные дачи в Пермском крае на сайте «Авито». Рассказываем, чем же они примечательны.
Как уехать на дачу из Перми? Актуальное расписание сезонных автобусов
16 апреля, 06:05
В пермском приюте рассказали, как сделать поездку на дачу безопасной для кошки
4 апреля, 06:19
Стала известна весенняя программа «Дачи Деда Мороза» в Перми
20 февраля, 16:01
Дачникам в России грозит срок из-за выращивания популярного декоративного растения
Ипомею трехцветную высаживают на дачных участках в качестве декоративного растения.
19 февраля, 02:41
2023
Власти ищут разработчика проекта по консервации «Дачи Мешкова»
Победитель аукциона должен разработать документацию до середины октября.
15 августа 2023, 05:24
Время собирать урожай у пермяков: особенности региона
12 июля 2023, 09:24

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