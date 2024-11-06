Спецпроект

Звери, веранды, дом для помощников. Представляем ТОП-3 роскошных дач в Пермском крае

Корреспондент Properm.ru нашла самые роскошные дачи в Пермском крае на сайте «Авито». Рассказываем, чем же они примечательны.