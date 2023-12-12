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Дача мешкова

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2023
Консервация «Дачи Мешкова» обойдется Перми почти в три миллиона рублей
12 декабря 2023, 12:00
Проект для консервации «Дачи на набережной» разработает компания из Москвы
На аукцион подала заявку только одна компания.
31 августа 2023, 05:28
Власти ищут разработчика проекта по консервации «Дачи Мешкова»
Победитель аукциона должен разработать документацию до середины октября.
15 августа 2023, 05:24
2020
В Перми «законсервировали» «Дачу Синакевича» и «Дачу на набережной»
Реставрацию объектов планируют завершить к 300-летию Перми.
23 ноября 2020, 14:27

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