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Дача синакевича

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2024
Стала известна весенняя программа «Дачи Деда Мороза» в Перми
С 1 марта здесь можно стать участником мастер-класса, попить чая и пообщаться с Дедом Морозом.
20 февраля, 16:01
Стало известно, что будет с оленем Ямалом из пермской Дачи Деда Мороза
18 января, 12:33
«Дачу Деда Мороза» в Закамске за праздники посетили 5 тысяч человек
Здесь продолжаются новогодние программы.
10 января, 16:13
2023
«Развлечений не будет». Власти Прикамья рассказали о планах на новогоднюю ночь
13 декабря 2023, 13:22
Стала известна дата открытия резиденции Деда Мороза в Перми
11 декабря 2023, 13:05
Власти выбрали подрядчика на разработку проекта реставрации «Дачи Синакевича»
Работы планируется завершить до середины сентября следующего года.
25 сентября 2023, 05:40
Пермские власти заплатят за проект реставрации «Дачи Синакевича» 2,3 млн рублей
На выполнение работ подрядчику выделяется почти год.
15 сентября 2023, 08:32
2021
Пермская компания займется реставрацией «Дачи Синакевича»
По условиям контракта, подрядчик должен завершить работы до следующей осени.
28 июля 2021, 05:46

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