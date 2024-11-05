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Дагестан

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В Прикамье только половина семей могут позволить себе снять двухкомнатную квартиру
5 ноября, 12:01
Названо число погибших от террористов в Республике Дагестан
24 июня, 04:43
Убиты священник и полицейские. Неизвестные устроили теракты в Дагестане
23 июня, 18:15
Как сделать отдых в Дагестане приятным: 5 важных правил
13 июня, 08:57
2023
«Не выходила на улицу и не планирую». Пермячка рассказала, как застряла в Махачкале из-за погрома в аэропорту
Тем временем аэропорт в Дагестане вернулся к работе.
30 октября 2023, 11:43
Отменен авиарейс из Махачкалы в Пермь
Аэропорт Дагестана будет закрыт до 31 октября.
30 октября 2023, 03:38
В Махачкале толпа местных жителей атаковала аэропорт
Они искали граждан Израиля.
30 октября 2023, 02:53

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