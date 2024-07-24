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Дальний восток

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2024
Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии
Российские электросети изношены на 50-70%.
22 июля 2024, 08:29
В РФ установят верхнюю границу цен на перелеты. Чем это грозит пермякам?
Эксперт пермского вуза рассказала о последствиях такой меры на дальнейшее ценообразование.
15 июля 2024, 06:16
2017
МВД предложило отправлять мигрантов на Дальний Восток
Чтобы адаптация была проще предлагают создать для них специальный телеканал, центры поддержки, организовать курсы русского языка, истории и литературы
30 июня 2017, 09:40
2016
Владимир Путин призвал чиновников не выделять «пустые» гектары на Дальнем Востоке
Новый законопроект о «дальневосточном гектаре», подписанный Путиным 2 мая, позволяет любому жителю России получить 1 га на Дальнем Востоке на пять лет.
4 мая 2016, 17:00
Путин подписал! Каждый россиянин может получить гектар земли на Дальнем Востоке
Использовать участки можно будет под фермерское хозяйство, жилое строительство или предпринимательскую деятельность.
2 мая 2016, 13:29
2013
На Дальнем Востоке могут разрешить гей-клубы и публичные дома
Минвостокразвития готовит предложения по привлечению людей в ДФО.
19 декабря 2013, 03:02
Вице-премьер России предложил переименовать Дальний Восток
Рогозин отметил, что Сибирь и Дальний Восток станут для России ключом к "своему месту сверхдержавы".
15 ноября 2013, 13:13
Дешевле только даром: аукционы на покупку автомобилей для дальневосточных чиновников станут экономичнее
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отменил приобретение автомобилей стоимостью выше трех миллионов рублей.
2 ноября 2013, 14:40
Военнослужащего из Перми избили. Возбуждено уголовное дело
Отец солдата не исключает, что военнослужащий регулярно подвергался неуставным отношениям.
11 апреля 2013, 05:29

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