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Дальнобойщики

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2024
За год заработная плата дальнобойщиков в Перми выросла на 24%
Средняя зарплата водителя-дальнобойщика составила 165 тыс. рублей в месяц.
10 июля 2024, 04:34
2015
Пермские дальнобойщики в знак протеста застопорят Западный обход
18 ноября 2015, 09:43
2014
В Прикамье водитель-дальнобойщик из Кемерово убил своего коллегу из Новосибирска
Тело пострадавшего было обнаружено в Лысьве.
21 апреля 2014, 10:50
2013
ГИБДДшники спасли дальнобойщиков, замерзших на трассе Пермь-Екатеринбург
Кое-кто пытался самостоятельно отогреть топливную систему, другие же — нуждались в медицинской помощи.
6 марта 2013, 03:10

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