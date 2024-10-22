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Дед мороз

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Пермские дети остались в этом году без железнодорожного Деда Мороза
22 октября, 08:37
«Дачу Деда Мороза» в Закамске за праздники посетили 5 тысяч человек
Здесь продолжаются новогодние программы.
10 января, 16:13
2023
Что подарит Дед Мороз Пермскому краю на 2024 год?
30 декабря 2023, 04:00
Стала известна дата открытия резиденции Деда Мороза в Перми
11 декабря 2023, 13:05
Зайка-проводница и танцующая ёлочка. Как в Перми встречали поезд Деда Мороза
22 ноября 2023, 06:59
Сегодня в Пермь прибывает Поезд Деда Мороза. Попасть к волшебнику уже невозможно
Но его можно будет увидеть и посмотреть праздничную программу на перроне.
21 ноября 2023, 04:30
На Даче Синакевича будет работать Дед Мороз
Летом она будет использоваться как пространство для молодых художников.
13 ноября 2023, 09:59
Видео. В Перми раскупили все билеты на поезд Деда Мороза. Можно ли попасть на праздник?
13 ноября 2023, 07:15
Стало известно, когда поезд Деда Мороза посетит в этом году станции Пермского края
Планируется три остановки в Прикамье.
7 ноября 2023, 14:50
«Поезд Деда Мороза» заедет в три города в Пермском крае
Подробная программа станет известна 7 ноября.
31 октября 2023, 08:04
На набережной Перми работает резиденция Деда Мороза. Посмотрите, как там весело и красиво
4 января 2023, 05:00

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